В Брянске отремонтируют дворы у домов вдоль Семеновского сквера

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жителям домов на улице Калинина повезло дважды. При ремонте Семеновского сквера фасады их домов обновили, чтобы они не портили весь вид. А в этом году работы идут позади - во дворах.

Капитальный ремонт пройдет у домов №101, №103, №105, №107 и №109 на улице Калинина, сообщают в пресс-служб Брянской городской администрации. Напротив дома №107 рабочие строят подпорную стенку. Она защитит здание от подвижек и сползания грунта. Старая подпорная стена отслужила свой срок и пришла в негодность.

Проезды во дворах заасфальтируют. Сейчас дороги подсыпали щебнем, установили бордюрный камень. Проезды немного расширят, чтобы организовать парковку.

Во дворе подготовили площадку, на которой установят детский игровой комплекс. На ней будет травмобезопасное покрытие. Здесь заменят освещение, установят лавочки и урны.

В этом году в Брянске отремонтируют десять дворов. На работы выделили 60 миллионов рублей.

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