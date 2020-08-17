В Брянске за отсутствие масок оштрафовали семерых продавцов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за отсутствие масок составили пять административных протоколов и три административных дела. В семи из восьми случаев масок не было на продавцах.

Рейды прошли 15 и 16 августа в магазинах, торговых центрах, кафе и на ярмарках. Всего проверили 73 предприятий сферы торговли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В рейдах участвовали сотрудники городского отдела по организации торговли, управления муниципального контроля, регионального управления потребительского рынка, районных администраций Брянска и полицейские.

В мэрии предупреждают, что подобные рейды будут проходить каждую неделю.

Кстати, в брянских магазинах стали более ответственно относится к ношению масок. Чаще продавцы надевают средства защиты, просят надеть маски и покупателей, правда, только на кассе. Без маски покупателей не обслуживают.

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