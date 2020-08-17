В Новозыбкове ищут пропавшего 21-летнего жителя Брянска

В Новозыбкове ищут пропавшего 21-летнего Михаила Кузнецова. Молодой человек живет в Бежицком районе Брянска. С 17 июля родные не знают, где он находится.

Стало известно, что в этот день он приехал в Новозыбков. Поэтому поисками занялись полицейские из МО МВД России «Новозыбковский», сообщают "Брянск.Новости".

На вид Михаилу Кузнецову 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка. Михаил был одет в серую футболку с рисунком в виде квадрата спереди, джинсовые шорты светло-синего цвета, обут - в черные резиновые тапочки.

Кстати, поисками молодого человека занимаются и волонтеры.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Если вы видели пропавшего, позвоните в полицию Новозыбкова по телефонам: 3-35-11, 3-36-14, 3-44-92, 3-49-46, 3-42-97 или 02.

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