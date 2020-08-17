В Брянске сняли на видео уборщицу школы на карнизе четвертого этажа

Уборщица брянской школы стала звездой соцсетей, после того, как помыла окна. Видео бесстрашной работницы опубликовали пользователи.

На записи видно, что женщина стоит на карнизе в окне четвертого этажа и моет окна с обратной стороны. Автор видео пишет, что уборщица - пожилая женщина. И восхищается ее бесстрашием.

Видео заканчивается благополучно. Женщина заходит обратно в классную комнату через окно. В комментариях пишут, что видео сняли в школе №59 на проспекте Станке Димитрова.

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