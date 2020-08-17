Брянскую управляющую компанию обязали отремонтировать аварийный балкон. В Унечском районе Брянской области по запросу местной жительницы обследовали балкон в одном из домов. Проверка выявила, что балконное ограждение проржавело, на бетонной плите отходят слои.

Хозяйка помещения неоднократно обращалась в управляющую компанию с требованием устранить недочеты. Всякий раз обращения оставались без ответа. После вмешательства прокуратуры управляющая компания сделала стяжку, металлическое обрамление балкона и оштукатурила бетонную плиту.

Кроме этого, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлекли ответственного сотрудника управляющей компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, в Трубчевске Брянской области недавно произошло обрушение балконного ограждения, в результате чего погиб мужчина.

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