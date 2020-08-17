ВТБ финансирует строительство гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском

Фото: "ВТБ".

ВТБ предоставил среднесрочное финансирование для строительства гостинично-делового комплекса в г. Петропавловск-Камчатский. Две кредитных линии на сумму 2 млрд рублей предоставлены ООО «Новый дом» в рамках Программы 1764. Общая стоимость проекта – 5,5 млрд рублей.

«Повышение привлекательности региона за счет создания необходимой инфраструктуры – важная составляющая в деле развития туристической отрасли. Поэтому строительство современного гостиничного комплекса имеет для Камчатки стратегическое значение: возможность комфортного размещения будет содействовать росту потока туристов. ВТБ активно поддерживает реализацию инфраструктурных проектов в российских регионах, предоставляя необходимое финансирование, в том числе льготные средства в рамках госпрограмм», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Реализацию инвестиционного проекта по строительству гостинично-делового комплекса общей площадью 32,2 тыс. кв. метров компания «Новый дом» начала в 2016 году. В комплексе предусмотрено 157 номеров различных категорий, конференц-зал на 450 посадочных мест, бизнес-центр площадью 5 тыс. кв. метров, спа-центр, бассейн и фитнес-клуб.

«Финансирование от ВТБ поможет нам продолжить строительство комплекса. Также мы привлекли значительный объем собственных средств. Наш проект включен в состав туристско-рекреационного кластера «Култучное озеро», который направлен на развитие туризма на Камчатке, что подчеркивает его значение для региона», − отметил Михаил Смирнов, директор ООО «Новый дом».

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