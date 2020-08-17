В Брянской области поймали 27 нетрезвых водителей

В Брянской области с 14 по 16 августа прошла оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель». В регионе выявили 27 случаев управления автомобилем нетрезвыми, а также отказавшимися от медицинского освидетельствования водителями. Пятерых автомобилистов остановили за повторное пьяное вождение, им грозит уголовная ответственность.

– Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84, – рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Для противодействия коррупции и незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции можно использовать аудио и видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.

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