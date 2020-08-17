В Почепе при столкновении двух автомобилей погиб водитель одного из них. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра в воскресенье, 16 августа, на улице Усиевича, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

74-летний водитель "Деу Нексия" ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону улицы Урицкого. При повороте налево он не заметил фургон ГАЗ-3302 и столкнулся с ним. Автомобилист от полученных травм погиб на месте аварии.

59-летний водитель ГАЗели ушиб колено, его отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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