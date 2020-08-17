Брянское «Динамо» одержало вторую победу подряд в ФНЛ

Фото: пресс-служба ФК "Чертаново".

Победой завершился матч с московским «Чертаново» для брянского футбольного клуба «Динамо» в воскресенье, 16 августа. Итог гостевой встречи – 1:0.

Единственный гол принадлежит Максиму Вотинову. Мяч в ворота соперника он отправил на 18-й минуте встречи. Бил с близкого расстояния. А голевую подачу ему сделал Николай Мараев.

«На протяжении всего матча игроки "Чертаново" владели инициативой, но плотные ряды динамовской обороны ошибок не допускали. Команда Александра Горбачева выстояла и завоевала важнейшие три очка, которые временно перемещают динамовцев на шестую строчку в турнирной таблице», – прокомментировали представители клуба в официальном сетевом сообществе ФК «Динамо Брянск».

Отметим, для брянской команды это уже вторая победа подряд в ФНЛ. 12 августа с аналогичным счетом динамовцы обыграли «Нижний Новгород». Тогда поединок проходил на домашнем стадионе. А отличился также Максим Вотинов.

Следующий матч брянцы проведут в Томске. Их соперником станет местная «Томь». Начало встречи запланировано на 13.00.

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