Брянский аэропорт обслужил 58 тысяч пассажиров за год

Фото: vk.com, группа "Международный аэропорт "Брянск"".

58 тысяч пассажиров воспользовались услугами международного аэропорта «Брянск» в прошлом году. А в целом пассажиропоток через него увеличился в 3,2 раза по сравнению с 2017 годом. Такие цифры обнародовал губернатор Богомаз на своей официальной странице в соцсетях в воскресенье, 16 августа.

– Начало 2020-го было очень динамичным, – отметил глава региона. – Пассажиропоток за первые два месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился более чем в 6 раз.

Что касается географии сети авиационных сообщений с Брянском, то она с каждым годом растет. Если в 2018 году регулярное воздушное сообщение было только с Москвой, Санкт-Петербургом и турецкой Анталией, то в 2019-м открылись новые направления – Сочи, Краснодар, Симферополь, Анапа, Минеральные Воды. В начале текущего года этот список пополнила Казань. Также у брянцев появилась возможность добраться до Екатеринбурга – рейсом через Москву без пересадки.

За последние три года из регионального бюджета выделили больше 800 тысяч рублей для брянского аэропорта. Деньги пошли на техническое переоснащение, текущий ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и сооружений для поддержания сертификационных требований.

Выросли в отчетный период и доходы предприятия: с 15 миллионов рублей в 2017 году до 38-и в 2019-м. Еще порядка 52 миллионов аэропорт планирует заработать в этом году.

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