Из горящей пятиэтажки в Стародубе эвакуировали 15 жильцов

Из горящего дома на Семашко в Стародубе эвакуировали 15 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Многоэтажный жилой дом горел в брянском городе Стародуб в воскресенье, 16 августа. 15 жильцов эвакуировали из помещений прибывшие по вызову спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила оперативному дежурному в 13.26. Отмечалось, что возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Семашко. К месту ЧП оперативно выехали расчеты трех пожарных частей.

По прибытию выяснилось, что загорелись кухонные принадлежности в квартире на 3-м этаже. Площадь пожара составляла около 6 квадратных метров.

– Пожар ликвидировали в 13.51, – уточнили в чрезвычайном министерстве. –Травмированных нет. Из подъезда без применения спасательных устройств эвакуированы 15 человек. Причина пожара устанавливается.

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