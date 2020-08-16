В Брянске завершают строительство кольцевой развязки на Советской

Строительство кольцевой развязки на улице Советской в Брянске вышло на финишную прямую. Об этом сообщили региональные СМИ в воскресенье, 16 августа.

В настоящее время на объекте монтируют электроопоры. И параллельно асфальтируют участок дороги.

С начала августа, напомним, в районе нового кольца ввели временную схему движения. Она создала некоторые неудобства водителям. В частности, приходится делать изрядный крюк, чтобы повернуть налево с улицы Советской.

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