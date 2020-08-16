В Брянске проведут лекцию о вреде кронирования деревьев

Во вторник, 18 августа, в Брянске пройдет лекция о вреде кронирования деревьев. Специальным гостем мероприятия станет специалист "Российского центра защиты леса" Вадим Кучук. Информация об этом появилась в сетевом сообществе "Брянский урбанист".

Представитель ведомства назвал свою лекцию «Деревья в городе». Брянцы смогут ее прослушать в шатре "Пространство" за Курганом Бессмертия в Советском районе. Начало в 18.00. Возрастные ограничения – 16+.

"Видите, что в Брянске лишают деревья кроны (кронируют) и думаете, что это нормально? В таком случае вам пора заполнить пробелы в знаниях и понять, что это неправильно", – так анонсировали предстоящую встречу с горожанами организаторы.

Более подробную информацию о месте проведения лекции можно найти, перейдя по ссылке.

Кстати, еще один разговор о вреде кронирования состоится в Брянске 26 августа. На сей раз Вадим Кучук расскажет "Чьи деревья в городе?".

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