В брянском городе Стародуб достраивают новую поликлинику

Фото: starodub-vestnik.ru.

В городе Стародуб Брянской области близится к завершению строительство новой поликлиники. К работам подрядчик приступил в ноябре прошлого года. А необходимые на проект деньги – 191 миллион рублей – нашли в региональном бюджете, пишет местная газета «Стародубский вестник».

На днях стройплощадку посетили замгубернaтора Владимир Оборотов и директор облдепартамента здравоохранения Андрей Бардуков. Они проинспектировали качество выполнения строительно-монтажных работ на объекте. Экскурсию по новому медицинскому учреждению провели главврач Гажди Мaгомедов и врио главы администрации Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Гости в частности, осмотрели новые кабинеты будущих специалистов. Заглянули и в главный лечебный корпус ЦРБ, где сейчас идет капремонт.

Новое здание поликлиники - трехэтажное. Все кабинеты диагностики уже оснастили современным медицинским оборудованием, компьютерами, лазерными принтерами и мебелью. После открытия медучреждение сможет обслуживать до 300 пациентов в день. Предполагается, что врачи будут работать в две смены.

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