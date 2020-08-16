Пострадавших в ДТП под Почепом пришлось вырезать из машины

Два легковых автомобиля столкнулись в Почепском районе вечером в субботу, 15 августа. Пострадавших пришлось деблокировать из транспортного средства спасателям. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Аварию зафиксировали в 22.45. Поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. По вызову выезжали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и «скорая».

Оказалось, что дорогу не поделили «Ауди» и «Лада Приора». Столкновение произошло на трассе А-240 – вблизи деревни Титовка.

– В результате ДТП есть пострадавшие, – уточняют в МЧС. – Личным составом ПСЧ-50 проводилось деблокирование пострадавших.

Кстати, похожее происшествие произошло днем ранее в Трубчевске. Спасатели также вырезали человека из угодившего в ДТП автомобиля. Тогда погибших оказалось двое.

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