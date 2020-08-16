Брянский COVID-коэффициент приблизился к единице

В Брянской области зафиксировали очередное понижение COVID-коэффициента/ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали очередное понижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 16 августа, он практически равен единице.

Обновленный показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило девять сотых: коэффициент снизился с 1,14 до 1,05.

Отметим, коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона. Для его расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

Кстати, сейчас всех COVID-положительных в регионе 7830. За сутки выявили 25 новых случаев.

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