В Брянской области коронавирусом заболели 25 человек за сутки

25 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области за последние сутки. Таковы данные регионального оперштаба на утро воскресенья, 16 августа.

Общее количество заболевших в регионе составило 7830.

За последние 24 часа провели 1251 исследование на коронавирус. Положительным оказывался каждый 50-й тест.

В отчетный период в регионе выздоровели 19 человек. Суммарно таковых теперь 6366 (то есть больше 81% от общего числа).

Новых смертей от COVIDа не регистрировали. От инфекции умерли по-прежнему 35 брянцев.

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