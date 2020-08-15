В Брянске Володарский райсуд «переехал» в новое здание

Фото: РИА "Стрела".

Володарский райсуд города Брянска отныне функционирует в новом здании. Оно расположено на улице Володарского. Об этом сообщили региональные СМИ в субботу, 15 августа.

Раньше орган власти, осуществляющий правосудие, ютился на первом этаже жилого дома 1971-го года постройки на улице Профсоюзов. Новое же здание отвечает всем необходимым требованиям – в частности, имеет просторные залы. В них с комфортом разместятся обе стороны, их представители, третьи лица и обычные слушатели.

Кстати, в начале августа в дополнительное здание перебрались и судьи по гражданским делам Советского районного суда. Их новый адрес - площадь Карла Маркса, дом 2.

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