В Брянске арестовали водителя «Лексуса», сбежавшего с места ДТП

Сбежавший с места ДТП молодой брянец проведет под стражей два месяца. Фото: Иван ВИСЛОВ

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд 19-летнему водителю «Лексуса», который оставил место смертельного ДТП в Брянске. Об этом стало известно в субботу, 15 августа.

Ходатайство следственных органов поддержал прокурор города. И удовлетворил Советский райсуд города, уточняет пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По уточненным данным, молодого человека обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Под стражей он проведет, минимум, ближайшие два месяца.

Напомним, смертельная авария произошла в районе остановки «Курган Бессмертия» в Брянске около 04.50 11 августа.

По версии следствия, 19-летний автомобилист, управляя «Лексусом Р-Икс 350», двигался по левой полосе проезжей части улицы Дуки. Он значительно превысил допустимую скорость. Приближаясь к дому №65, он заметил двигавшийся по правой полосе в попутном направлении автомобиль «Альфа Ромео», который начал поворачивать налево. Но не смог предотвратить столкновения. Удар пришелся в левую боковую часть иномарки. Она вспыхнула и выгорела дотла. От полученных в ДТП травм скончался 24-летний пассажир автомобиля. А водитель «Лексуса» сбежал с места происшествия, бросив транспортное средство.

Скрывался от правоохранительных органов фигурант уголовного дела больше двух суток.

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