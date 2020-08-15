У остановки на Шоссейной в Брянске иномарка сбила пенсионерку

Пожилая женщина получила тяжелую травму в ДТП на улице Шоссейной в Бежицком районе Брянска. Ее сбил автомобиль, когда она шла по разворотной площадке остановочного пункта.

Авария произошла около 10.15 в пятницу, 14 августа.

По предварительной информации, наезд на пешехода совершил 30-летний водитель автомобиля "Додж Гранд". Он ехал от улицы Народной. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на "встречку". 67-летняя горожанка двигалась во встречном направлении.

– В результате ДТП женщина-пешеход с диагнозом "открытый перелом плюсневых костей левой стопы" госпитализирована, – уточнили в региональной Госавтоинспекции. – По факту ДТП полиция проводит проверку.

Кстати, для брянских дорог – это единственная автоавария за пятницу, 14-е, в которой калечились люди.

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