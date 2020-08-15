Брянская теннисистка Влада Коваль начала подготовку к Чемпионату России

Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянская теннисистка Влада Коваль готовится к предстоящему Чемпионату России. Предварительно, он пройдет в Казани в сентябре. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Свою форму студентка Брянского государственного училища олимпийского резерва набирает на кортах Национального теннисного центра. Девушку тренирует отец – Александр Коваль. Сейчас Влада занимается в паре с Валентиной Ивахненко, которая входит в ТОП-200 лучших теннисисток планеты.

– Окончательно ни сроки проведения чемпионата страны, ни его место, пока не утверждены, – посетовали в Центре. – Более сложная ситуация с международными соревнованиями под эгидой ITF и ТЕ на территории России. Пока нет возможности заявить турниры, поскольку страна не открыта для иностранных граждан большинства государств. Но решено такие соревнования не отменять, а сдвинуть их на более поздние сроки.

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