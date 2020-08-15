К 2023 году в Брянске построят крытый футбольный манеж. Об этом объявили на совещании, в котором поучаствовал директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта Александр Росляков. Он прибыл в наш город с рабочим визитом.

Новое спортивное сооружение построят на федеральные деньги. Уже в 2020-м проведут конкурс на определение подрядчика. Победитель приступит к работам в следующем году, сообщает телеканал "Брянская губерния".

Заметим, число спортивных объектов в регионе год от года растет. Так, если в 2016-м их насчитывалось 2633, то в прошлом году было уже 2805. Новые спортивные площадки, ледовые дворцы, ФОКи и бассейны строят как на федеральные деньги, так и на региональные. Также работают различные программы. Например, "Газпром – детям", "Спорт - норма жизни".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».