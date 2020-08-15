В Брянских магазинах полицейские вновь ловили «безмасочников»

В Брянске возобновили рейды по предприятиям торговли. Полицейские проверяют, соблюдается ли масочный режим в торговых точках. Фотографии одной из таких проверок опубликовали очевидцы в соцсетях в субботу, 15 августа.

«Рейд в городе по масочному режиму. Полиция, органы по торговле, телевидение, администрация», – прокомментировал снимок автор поста.

Нарушителей масочного режима, который действует в регионе с 7 мая, искали среди продавцов, кассиров и покупателей. На так называемых «безмасочников» по традиции составляли протоколы об административном правонарушении.

Возобновившиеся рейды активно обсуждают пользователи в комментариях. По состоянию на 16.00, их уже больше 130. Большинство горожан удивляются случившемуся – ведь в регионе сняты практически все ограничения.

Между тем, напоминаем, что несмотря на переход к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений, в Брянской области продолжает действовать масочный режим. Без средств защиты нельзя появляться в общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте и подобном. Единственное, защитными масками разрешено не пользоваться на открытом воздухе.

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