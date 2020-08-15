В ночном ДТП в Трубчевске погибли два человека

Фото с места события. Источник: УГИБДД по Брянской области.

Два человека погибли в ДТП в брянском городе Трубчевск ночью в субботу, 15 августа. Подробности происшествия распространила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около 00.45 на 3 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск».

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны Трубчевска в сторону Брянска. Он не справился с управлением, вылетел в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

– В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и его 40-летний пассажир, – говорят в надзорном ведомстве. – Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливает полиция.

Напомним, первой о ДТП сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Отмечалось, что одного из пострадавших пришлось деблокировать из машины спасателям.

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