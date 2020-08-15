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В Брянской области коэффициент коронавируса снизился до 1,14

Это на 0,04 меньше, чем накануне
Анна ЛевкинаАннаЛевкина
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За сутки брянский COVID-коэффициент снизился на четыре сотых.

За сутки брянский COVID-коэффициент снизился на четыре сотых.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали понижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро субботы, 15 августа, он равен 1,14.

COVID-величину рассчитали на основе официальных статистических данных регионального оперштаба. В расчет пошли восемь последних суточных приростов заболеваемости.

За сутки показатель снизился на четыре сотых – с 1,18.

Отметим, коэффициент указывает на потенциальное число заражений одним коронавирусным больным до его изоляции от общества. О эпидемиологической стабильности региона говорит показатель меньший единицы.

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