За сутки коронавирус диагностировали 32 брянцам

Общее число заболевших коронавирусом на Брянщине достигло 7805. Фото: Иван МАКЕЕВ

32 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Брянской области в последние сутки. Обновленные статистические данные опубликовал региональный оперативный штаб в четверг, 15 августа.

Общее число заболевших на Брянщине достигло 7805. А выздоровевших – 6347. За сутки опасный диагноз сняли у 17 человек. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Тройка "лидеров" осталась прежней. COVID-положительных больше всего в Брянске, Брянском районе и Дятьковском районе – 3312, 607 и 421 соответственно.

В отчётный период на новую инфекцию проверили 1532 жителя региона. Положительным оказывался каждый 47-й тест.

Сейчас Брянская область находится на 28-м месте в России по числу заболевших. Как, кстати, и последние дни.

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