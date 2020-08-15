В Брянске сообщили об отравлении собак на Куйбышева

Об отравлении собак на улице Куйбышева в Брянска сообщили зоозащитники в соцсетях. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 15 августа, в социальных сетях появилась информация об отравлении собак в Бежицком районе Брянска.

Зоозащитники утверждают, что некто раскидал отраву на улице Куйбышева.

«Знакомый видел, как щенки что-то ели, потом им стало плохо. Пока сбегал в ветеринарку, одного сбила машина, второго вроде забрала какая-то девушка. Еще один убежал и его не смогли найти. Вероятно, ему нужна помощь», - написала одна из бежичанок.

Официальной информации о ЧП пока нет. Между тем, горожане призвали владельцев животных быть осторожными – в частности, не спускать собак с поводков.

Напомним, проблему бездомных собак в Брянске может частично решить строительство приюта на 500 особей. Как уже сообщалось, он расположится в поселке Большое Полпино в Володарском районе. Но, несмотря на заверения властей, к работам на стройплощадке до сих пор не приступили.

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