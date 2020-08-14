На ремонт брянской школы №19 потратили больше двух миллионов рублей

На замену окон в школьном спортивном зале направили около 570 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в школе №19 ведется масштабный ремонт. Здесь заменили более 20 окон, обновили сантехнику, осуществили текущий ремонт. В целом на школьные нужды в 2020 году выделили больше двух миллионов рублей.

На замену окон в школьном спортивном зале направили около 570 тысяч рублей. До 1 сентября в спортзале рабочие отремонтируют стены и заменят старые окна на новые.

Кроме этого, сейчас решают вопрос обновления пола спортивного зала школы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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