В Брянске Литейный мост строят в круглосуточном режиме

Стройка ведется в круглосуточном режиме. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на Литейном мосту уже завершили установку 11 из 12 мостовых опор. В верхней части сооружения идет укладка защитного слоя бетона. Рабочие устанавливают ограждение и монтируют освещение.

Стройка ведется в круглосуточном режиме. По контракту мост должен быть сдан в декабре 2021 года. Но подрядчики обещают, что первый автомобиль проедет но новому объекту уже в конце августа, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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