В Брянске вместо снесенного детского городка в Пушкинском парке установят площадку

В Бежицком районе Брянска на месте снесенного детского городка в Пушкинском парке пообещали установить новую площадку. Об этом говорили на выездном совещании в Бежицком районе.

Парк благоустраивали в 2017 году по инициативе местных жителей. 13 миллионов рублей выделили по программе "Формирование комфортной городской среды". Но денег не хватило ремонт всего парка. Детский городок снесли еще раньше, а на его месте ничего не появилось. Рядом находится теннисный центр.

Привести в порядок эту часть парка просят местные жители. В городской администрации пообещали над этим подумать.

- У нас реализуются не только федеральные, но и региональные программы по благоустройству общественных пространств, мы проработаем возможности включения этого участка в одну из таких программ на следующий год, - сказал глава Брянской городской администрации.

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