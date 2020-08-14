В Брянске ищут пропавшую 20-летнюю Екатерину Ковалеву

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 20-летнюю Екатерину Ковалеву. Девушку последний раз видели 9 августа, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Екатерина была одета черную кофту, синее джинсы, обута в красные мокасины. С собой у девушки была темно-синяя сумка. Среди особых примет - две татуировки на запястьях.

Если вы видели Екатерину Ковалеву (Волкову), сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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