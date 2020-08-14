В Брянске уроженца Калуги будут судить за убийство знакомой

В Брянске уроженца Калужской области будут судить за убийство знакомой. Правоохранители закончили расследовать уголовное дело.

По версии следствия, 25 мая 56-летний мужчина находился в квартире своей знакомой в доме на улице Фокина. Он был пьян. После ссоры калужанин набросился на женщину с ножом. Он несколько раз ударил ее по голове, рукам, ногам и телу. От полученных травм потерпевшая умерла на месте происшествия.

В ближайшее время материалы уголовного дела направят на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».