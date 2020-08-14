Двум избившим полицейского брянцам грозит по десять лет колонии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Двум жителя Брянска, избившим в центре города полицейского, грозит по десять лет колонии. Завершили расследование уголовного дела. В ближайшее время его материалы направят в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Запись избиения полицейского попала в соцсети. На кадрах он был с напарницей. Женщину нападавшие не тронули, но она не смогла оказать им сопротивление.

Предварительное следствие установило, что 10 июня двое пьяных мужчин были около аптеки на проспекте Ленина. Сотрудники полиции потребовали пройти с ними, чтобы составить на нарушителей общественного порядка протокол. Но те идти отказались.

- С целью воспрепятствовать служебной деятельности полицейского, они нанесли ему множественные удары ногами и руками в область жизненно важных органов головы и туловища, применив тем самым насилие, опасное для здоровья, - говорят в СУ СКР по Брянской области.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".

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