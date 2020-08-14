Жителя Брянской области осудили за поджог мотоцикла

В Брянской области в январе 2020 года нетрезвый мужчина в гараже зажигалкой поджег заднюю покрышку мотоцикла, стоимостью свыше 60 тысяч рублей. Техника принадлежала знакомому поджигателя.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Серьезного пожара не произошло только из-за того, что хозяин мототехники вовремя заметил и потушил возгорание.

Брянский районный суд за умышленное повреждение чужого имущества приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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