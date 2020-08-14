Брянские школы прошли приемку к новому учебному году

Фото: пресс-служба брянского городского совета народных депутатов.

В Брянске с 6 по 13 августа прошла приемка учреждений образования к новому учебному году.

При проверке особое внимание уделяли пожарной безопасности, освещению. Оценивали состояние классов, спортзалов, пришкольных площадок.

К началу учебы оказались готовы все брянские школы. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений.

Все замечания были устранены в краткие сроки, рассказали в пресс-службе брянского горсовета.

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