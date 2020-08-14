В Фокинском районе Брянска монтируют каркас бассейна

В Брянске продолжается строительство двух бассейнов – в Фокинском и Бежицком районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске монтируют металлоконструкции плавательного бассейна в Фокинском районе. При помощи двух подъемных кранов на фермы крепят элементы кровельной системы.

В ближайшее время начнут делать чашу бассейна, детали конструкции уже находятся на объекте. Продолжается подземная укладка труб и другого гидрооборудования.

Напомним, в Брянске продолжается строительство двух бассейнов – в Фокинском и Бежицком районах. На их возведение из областного бюджета направлено около 400 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».