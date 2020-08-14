В Брянске спешно возводят дорогу от улицы Советской до новой школы

В Брянске спешно строят дорогу от улицы Советской до новой школы №71 на территории старого аэропорта. Она будет идти между школой и будущим детским садом.

Задание организовать подъезды и подходы к школе дали чиновники на одном из выездных совещаний на объекте. К школе должна пройти улица Горбатова, если ее продлят в сторону Кургана Бессмертия. Но сейчас здесь возводят новые дома, поэтому участок дороги пока не достраивают.

На территории новой школы уже оборудовали футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Установили тренажеры и беседки. Есть вероятно, что появятся на территории и детские площадки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».