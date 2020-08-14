В Брянске устроят презентацию новых образцов общественного транспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в пятницу, 14 августа, устроят презентацию новых образцов общественного транспорта. Она состоится в 11.00 на площади Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В презентации будут участвовать муниципальные и коммерческие перевозчики. а также представили компаний-производителей.

Будут ли на ней представлены троллейбусы, не сообщают. Судя по фотографиям, на площадь Ленина приехали автобусы и маршрутные такси.

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