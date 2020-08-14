У Володарской райадминистрации в Брянске столкнулись две иномарки

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

У Володарской районной администрации в Брянске столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в пятницу, 14 августа, на улице Димитрова. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях.

Судя по снимкам, одна иномарка въехала в бок другой. Вероятно, одна из них выезжала с проезда от улицы Пушкина, вторая ехала по главной дороге.

Местные жители пишут, что это третья подобная авария за одну неделю в этом месте. О пострадавших не сообщают.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

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