Следующий матч брянское "Динамо" сыграет в Москве с командой "Чертаново". Игра пройдет в воскресенье, 16 августа, в 15.00.

Кстати, в команде соперника играет самый молодой автор гола в ФНЛ. Это полузащитник Сергей Пиняев, ему 15 лет. За три тура он успел сделать две голевые передачи и забить гол на встрече с "Иртышом".

Напомним, ФК "Динамо-Брянск" провело три игры. В двух из них наша команда уступила, а одной выиграла со счетом 1:0. После трех матчей сине-белые находятся на 17-й строчке турнирной таблицы.

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