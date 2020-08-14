В Клинцах пенсионерка украла телефон у кассира в столовой

В брянском городе Клинцы пенсионерка украла телефон у кассира столовой. После этого она подошла к мужу и уговорила отказаться от обеда в этом месте.

В полицию о пропаже сообщила потерпевшая. Она ненадолго оставила гаджет без присмотра на столе рядом со своим рабочим местом.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и выяснили, кто совершил преступление.

68-летняя жительница Клинцовского района призналась в преступлении и вернула телефон владелице, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На женщину завели уголовное дело по статье "Кража".

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