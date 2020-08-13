В Брянске случился пожар в здании таможни

Фото: "Типичный Брянск".

В Советском районе Брянска случился пожар в здании таможни на улице Крахмалева. Фото с места ЧП опубликовали в социальных сетях в четверг, 13 августа. Автор снимков написал, что всех сотрудников вывели на улицу. В зданию приехали пожарные и скорая помощь.

Позже стало известно, что в подвале произошло задымление. Оказалась повреждена электрощитовая. Возгорание ликвидировали. Во время ЧП никто не пострадал, написал сотрудник ГУ МЧС России по Брянской области.

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