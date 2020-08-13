Каскадный фонтан в сквере "Литий" в Брянске облицуют гранитом и мозаикой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Каскадный фонтан в сквере "Литий" в Брянске снаружи будет облицован гранитом, внутри - мозаикой. Рабочие приступили к монтажу камня. В подземной части гидросооружения установили насосы.

В сквере выложили 95 процентов тротуарной плитки. Строители монтируют электрику, прокладывают кабель. Здесь установили 13 светильников.

На центральные клумбы сквера высадили цветы, уже всходит газонная трава. Частично посадили кустарник.

- Также в сквере появятся липы и шаровидные вишни, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сюда вернут часть деревьев, которые временно вывезли на сохранение в питомник на время ремонта общественной территории.

На ремонт сквера выделили 35 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Еще 10 миллионов направили на ремонт проезда и тротуаров вокруг.

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