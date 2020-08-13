Участник смертельного ДТП в Брянске сбежал из-за шокового состояния

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

19-летний участник смертельного ДТП у Кургана Бессмертия, водитель автомобиля "Лексус" в Брянске сбежал из-за шокового состояния. Так молодой человек объяснил свой поступок следователю. Парень 13 августа пришел в специализированный следственный по отдел по расследованию ДТП для дачи показаний, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Тем временем, следователи назначили несколько экспертиз, которые помогут определить, как случилось ДТП. Проведут и медицинские исследования, чтобы определить состояние участников в момент аварии.

Напомним, серьезное ДТП случилось рано утром 11 августа на улице Дуки. Столкнулись "Альфа Ромео" и "Лексус". 24-летний пассажир первой иномарки погиб, 20-летнего водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. 19-летний участник аварии ушел с места ДТП.

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