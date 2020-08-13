На брянские школы и детские сады потратили больше 700 миллионов рублей

Значительную часть средств израсходовали на ремонт кровель, окон и инженерных систем в учреждениях образования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в 2020 году на подготовку к новому учебному году выделено около 700 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Значительную часть этих средств израсходовали на ремонт кровель, окон и инженерных систем в учреждениях образования.

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