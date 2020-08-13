В Брянске ремонт стадиона «Спартак» завершат в сентябре

На стадионе появится около 8 тысяч квадратных метров игровой площади. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Менжинского в Фокинском районе капитально ремонтируют стадион «Спартак».

В настоящее время здесь укладывают современный искусственный газон. По окончании работ на стадионе появится около 8 тысяч квадратных метров игровой площади.

Также на спортивном объекте установят сертифицированные футбольные ворота, будут сделаны беговые дорожки, ограждение и новое освещение.

Капитальный ремонт стадиона завершится в сентябре. Его общая стоимость – 62,8 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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