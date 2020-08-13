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В Брянске женщина осколком стекла убила сожителя

Уголовное дело направили в суд
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Обвинительное заключение направили в суд.

Обвинительное заключение направили в суд.

Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске вечером 31 марта 2020 года нетрезвая местная жительница у себя в квартире по улице Клинцовской стеклянным осколком нанесла удар в шею своему гражданскому мужу. От ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела по факту убийства завершено. Обвинительное заключение направили в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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