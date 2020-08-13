В Брянской области сохранили масочный режим

В Брянской области обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей продолжается, рассказали в оперативном штабе.

Граждане должны надевать средства индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте и других людных местах.

При этом в новом учебном году школьникам разрешили носить маски по собственному усмотрению.

Напомним, на Брянщине в августе снимают большинство коронавирусных ограничений. С 15 августа начнут работать театры, кинотеатры, читальные залы библиотек, дома культуры.

С этого же дня откроют залы учреждений общественного питания. Сейчас кафе и рестораны могут принимать гостей только на летних верандах.

С 24 августа полностью откроются все детские сады. В настоящее время в дошкольных учреждениях работают лишь дежурные группы.

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