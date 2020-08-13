ВТБ финансирует строительство ЖК Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске

Фото: "ВТБ".

ВТБ открыл кредитную линию в размере 1,56 млрд рублей сроком на четыре года одному из крупных застройщиков Удмуртии − Группе компаний «Регион-Инвест». Средства будут направлены на строительство многофункционального жилого комплекса Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске. Финансирование осуществляется с применением механизма эскроу-счетов.

ВТБ финансирует строительство заключительного квартала комплекса – «У Парка», в составе которого будет два многоквартирных жилых дома с секциями от 9 до 16 этажей на 497 квартир, а также паркинг и помещения коммерческого назначения, общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Планируемый срок сдачи объекта – IV квартал 2022 года. ЖК Французские кварталы «Ривьера Парк» включает в себя четыре квартала, которые отличаются друг от друга не только стилистикой, но и инженерными и планировочными решениями.

«Группа компаний «Регион-Инвест» – один из ключевых игроков строительного рынка Удмуртии. Группа компаний зарекомендовала себя как надежный партнер, в срок выполняющий обязательства перед кредитными учреждениями и дольщиками, и обеспечивающий население Ижевска качественным комфортным жильем. Уверен, финансирование нового проекта, предоставленное банком ВТБ, будет содействовать реализации потребностей жителей Удмуртии в приобретении недвижимости, а также развитию строительного сектора», – отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Группа компаний «Регион-Инвест» работает на строительном рынке Удмуртии более 15 лет. Мы следуем принципу добропорядочной работы и дорожим репутацией надежного застройщика. Поэтому для нас важно сотрудничество с таким сильным финансовым партнером как ВТБ, имеющим значительный опыт финансирования строительства жилой недвижимости. Уверен, этот совместный проект будет реализован в срок, и сотни семей смогут оценить качество и комфорт новых квартир», – прокомментировал Виктор Русских, владелец Группы компаний «Регион-Инвест».

Лицензия №1000.