Брянским школьникам разрешили не носить маски

Ребятам можно не носить маски. Фото: Евгения ГУСЕВА

Брянским школьникам разрешили не носить медицинские маски на уроках. Требование масочного режима дети могут соблюдать по желанию. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова. Ее слова приводит оперативный штаб. Нужны ли маски учителям, не сообщают.

С 1 сентября в Брянской области откроются 473 общеобразовательные школы. В них придут около 129 тысяч детей. Из них 13 тысяч - первоклассники.

Школы начнут работать в очном режиме с соблюдением требований безопасности. На входе ученикам и учителям измерят температуру бесконтактными термометрами. В образовательных учреждениях должны быть дезинфицирующие средства и приборы обеззараживания воздуха.

Кстати, линейки на День знаний пройдут в регионе в традиционном формате.

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